Il vento forte ferma la sfilata dei carri di Carnevale in Costiera Amalfitana Troppi rischi, impossibile montare in sicurezza le strutture di cartapesta

Il vento forte che spira sulla Costiera Amalfitana e l’ondata di maltempo di questa mattina hanno nuovamente condizionato lo svolgimento del Gran Carnevale Maiorese. Per effetto dell'impossibilità di montare in sicurezza le strutture in cartapesta è stato disposto l’annullamento della sfilata dei carri allegorici. Brutta notizia dunque per gli organizzatori ed i tanti turisti che aspettavano un evento particolarmente atteso

La festa, in questo martedì grasso, si svolgerà con la sola sfilata dei gruppi di parata che dalle 15.30 animeranno il Lungomare di Maiori procedendo, lungo la Statale Amalfitana, dall’incrocio di Via Nuova Chiunzi fino al Porto Turistico dove è in programma la consueta esibizione finale. Colori e animazioni non mancheranno nel giorno di Carnevale grazie ai cinque gruppi di ballo: abiti sfavillanti, coreografie travolgenti e tanta energia per augurare a tutti un felice Carnevale.

La straordinaria cornice di musiche, suoni, colori e la spettacolare animazione delle opere realizzate dai maestri carpaestai di Maiori, è rimandata a domenica 22 febbraio (i carri allegorici che stazioneranno in Via Nuova Chiunzi già dalle 11.30 quando è previsto un inizio anticipato della festa) mentre il gran finale è fissato per il 1 marzo con la giornata conclusiva della 52esima edizione del Gran Carnevale Maiorese ispirato ai Sogni.

Nel prossimo weekend anche il doppio appuntamento col videomapping: il primo dedicato agli innamorati che trasformerà il cuore pulsante della città in teatro della passione, l’altro dedicato proprio al Carnevale.

Dal titolo «Il Battito del Carnevale: Mapping d'Amour...luci e maschere nel cuore della città» sarà proposto in due date: 21 e 22 febbraio.

Sempre sabato 21 febbraio ritorna «Maiori porte aperte», un urban trekking escursionistico, ricreativo e musical-folkloristico a cura del Forum dei giovani ed Hiking The Amalfi Coast (ore 9) e a seguire, presso il Palazzo Mezzacapo (ore 17.30), «Se lo sai Rispondi – il sogno è…fantasia» a cura dell’associazione Papersera. Alle 21.30 imperdibile serata dance dal titolo «Voglio tornare negli anni 90» il più grande live show nazionale dedicato agli anni ‘90. L’evento, completamente gratuito e in programma presso il porto turistico, coinvolgerà il pubblico con DJ, vocalist, ballerine e mascotte, che animano la serata con energia contagiosa.