Amministrative a Cava de' Tirreni: il centrodestra fa quadrato su Giordano In un documento ufficiale congiunto la coalizione appoggia la sfida: "Ora un vero cambiamento"

Il centrodestra cavese fa quadrato intorno a Raffaele Giordano e conferma, in un documento ufficiale, la sua candidatura a sindaco nelle elezioni amministrative del prossimo maggio.

La nota è stata sottoscritta ieri sera, a Cava de’ Tirreni, nel corso di una riunione congiunta a cui hanno partecipato i rappresentanti cittadini di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Udc e le liste civiche Siamo Cavesi e Le Frazioni al Centro.

"Un incontro intenso, partecipato e segnato da un confronto politico vero che, riconoscendo la centralità della politica - espressa nei principi ispiratori dei partiti di centrodestra che rappresentano un pilastro imprescindibile anche per la programmazione amministrativa locale - ha messo al centro un obiettivo chiaro: costruire un’alternativa forte e credibile per guidare la città fuori dall’immobilismo degli ultimi anni", come si legge nella nota delle forze politiche metelliane.

"Al termine dell’incontro, le forze del centrodestra cavese hanno raggiunto una convergenza piena e convinta: sostenere come candidato sindaco Raffaele Giordano, figura civica autorevole, competente e profondamente radicata nel tessuto cittadino. Una scelta che nasce dalla volontà di proporre una guida capace di unire, ascoltare e soprattutto decidere, dopo troppo tempo in cui Cava ha pagato il prezzo di incertezze, rinvii e mancanza di visione. Il centrodestra scende in campo unito, determinato e pronto a cambiare passo, perché Cava de’ Tirreni merita molto di più di ciò che ha ricevuto finora. La città ha bisogno di una leadership forte, di una squadra coesa e di un progetto amministrativo serio, concreto e orientato ai risultati. La scelta del Prof. Giordano rappresenta un atto di responsabilità verso i cittadini e un segnale politico inequivocabile: il centrodestra vuole vincere per governare bene la città di Cava de’ Tirreni", come si fa presente nel documento politico.

"Durante la riunione è emersa con forza la consapevolezza che la città vive una fase delicata: servizi in difficoltà, quartieri trascurati, commercio in sofferenza, giovani costretti a cercare altrove opportunità che qui non trovano. Per questo, le forze del centrodestra hanno deciso di avviare immediatamente un percorso comune che coinvolgerà associazioni, categorie produttive, professionisti, comitati civici e cittadini, con l’obiettivo di costruire un programma di rilancio ambizioso ma realistico, fondato su priorità chiare: sviluppo economico, sicurezza, decoro urbano, mobilità, cultura, sport e qualità della vita. Con la scelta condivisa vogliamo restituire orgoglio e prospettiva a una comunità che ha tutte le potenzialità per tornare protagonista. L’unità non è un punto di arrivo, ma il punto di partenza di una battaglia politica che intendiamo combattere con determinazione, entusiasmo e senso di responsabilità. Cava de’ Tirreni ha bisogno di una vera svolta. Le forze politiche del centrodestra cavese annunciano anche che nelle prossime settimane sarà definito un calendario di incontri pubblici, iniziative tematiche e momenti di ascolto sul territorio, per costruire insieme ai cittadini un progetto di governo forte, partecipato e capace di segnare una nuova stagione per la città", conclude la nota del centrodestra cavese.