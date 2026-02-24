Salernitana-Catania, scelto l'arbitro: c'è un precedente positivo per i granata Debutto con Cosmi in panchina

Sarà il signor Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato a dirigere Salernitana-Catania, in programma domenica 1 marzo alle 14:30, presso lo stadio Arechi di Salerno. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile (sezione di Isernia) e Luca Chiavaroli (sezione di Pescara), mentre il quarto ufficiale sarà Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore. L'operatore FVS invece sarà Luigi Ferraro di Frattamaggiore. C’è un precedente che lega Manedo Mazzoni alla Salernitana. L’arbitro toscano ha diretto in stagione la squadra granata con la vittoria sul Sorrento per 0-2 a Potenza, con i gol di Villa e Lescano.