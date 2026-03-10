Mercato San Severino, via agli interventi di ammodernamento della rete elettrica Somma: "È un intervento migliorativo della qualità della vita e dei servizi"

Si chiama ‘Resilienza Climatica’ ed è il piano d’ammodernamento della rete elettrica in fase di attuazione a partire dai prossimi giorni sul territorio cittadino dalla sezione PL di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel, in collaborazione con il Comune di Mercato San Severino.

L’intervento - che interessa circa 9,3 chilometri di infrastruttura elettrica e che sarà articolato in più step per ridurre al minimo i disagi ed ottimizzare i lavori - ha l’obiettivo di rendere la rete più resiliente ai cambiamenti climatici e, in particolare, alle ondate di calore sempre più frequenti negli ultimi anni.

Le opere prevedono la sostituzione dei cavi esistenti con nuovi cavi rinforzati e a maggiore efficienza, oltre alla riduzione del numero di giunti lungo le tratte: soluzioni tecniche che miglioreranno in modo significativo la qualità e la continuità del servizio elettrico per tutti gli utenti.

«È un intervento migliorativo della qualità della vita e dei servizi – sottolinea il sindaco Antonio Somma - un passo concreto verso una città ancora più moderna, sicura e sostenibile. Si tratta di un ulteriore esempio di collaborazione virtuosa tra amministrazione pubblica e gestori privati operatori del territorio, uniti nell’obiettivo comune di garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini».

Diverse le strade cittadine interessate dai lavori: Via Campo Sportivo, Via Madonna del Soccorso, Via Regina Pacis, Via Tommaso Sanseverino, Via G. Cesare, Via G. Amendola, Piazza Gen. M.Y. Cabrera, Area di Parcheggio del Centro Commerciale, Via Ferrovia, Via A. Moro, Via Faraldo, Via Parco Castello, Via dei Due Principati, Piazza XX Settembre, Via Solofrana, Vico Torrente, Via A. Guerrasio, Piazza Garibaldi, Via Orefici, Via Rimembranza, Trav. I Rimembranza, Via Francescantonio Biondo, Via Licinella, Via Firenze, Piazza Dante, Piazza Alfredo Rocco, Via Municipio, Via Serino Ovidio, Via Giacomo Matteotti, Via Nazario Sauro.

L’Amministrazione comunale ringrazia E-Distribuzione per l’impegno e la collaborazione nell’esecuzione degli interventi, che mirano a garantire un servizio elettrico sempre più efficiente, stabile e sostenibile per i cittadini di Mercato S.Severino.