Ordigno bellico sospetto alla foce del Lambro: area interdetta a Centola La segnalazione è stata fatta da alcuni cittadini: stop anche alla navigazione

Un oggetto sospetto, che secondo le prime valutazioni potrebbe risalire al periodo bellico, è stato rinvenuto nelle acque alla foce del fiume Lambro, nel territorio di Centola, in provincia di Salerno. La segnalazione è arrivata da alcuni cittadini che hanno notato il reperto, facendo scattare immediatamente le procedure di sicurezza.

La Guardia Costiera di Palinuro ha emesso un'ordinanza che vieta navigazione, ancoraggio, pesca e balneazione in un raggio di 100 metri dal punto segnalato. Il provvedimento resterà in vigore fino al completamento delle verifiche tecniche e delle operazioni di bonifica.

L'area è stata delimitata e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto. In via precauzionale, il Comune di Centola ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare le attività di protezione civile e monitorare l'evolversi della situazione.

Sono in corso gli accertamenti necessari a stabilire con certezza la natura dell'oggetto. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza e a rispettare i limiti dell'area interdetta fino alla conclusione delle operazioni.