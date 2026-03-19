"Premio Angelo Vassallo": consegnati 300 elaborati da tutta Italia Grande risposta da parte delle scuole all'iniziativa promossa dalla Fondazione

La VI edizione del Premio Angelo Vassallo “Sindaco Pescatore” conferma la sua rilevanza a livello nazionale come appuntamento educativo che unisce scuole, studenti e docenti attorno ai valori della legalità, della tutela ambientale e dell’impegno civico.

Sono oltre 300 i lavori arrivati da istituti di ogni ordine e grado, distribuiti nelle quattro sezioni del concorso – multimediale, artistica, letteraria e musicale – a dimostrazione di una partecipazione diffusa e capillare su tutto il territorio italiano. Un segnale chiaro che il messaggio di Angelo Vassallo attraversa le generazioni, diventando strumento di creatività, consapevolezza e impegno concreto.

“Non è solo un concorso, ma un progetto educativo e culturale che mette al centro le nuove generazioni. Ogni elaborato è una testimonianza concreta di impegno civico, legalità e tutela dell’ambiente”, sottolinea Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore.

Dalle opere artistiche ai racconti scritti, dai prodotti musicali alle esperienze digitali, emerge il desiderio dei giovani di raccontare il territorio, difendere il mare, promuovere la legalità e costruire comunità più giuste. Una partecipazione che va oltre le scuole e riflette un impegno civico diffuso su scala nazionale. Il successo del Premio è reso possibile anche grazie ai partner istituzionali e associativi: la Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, l’associazione Battiti di Pesca, la Città Metropolitana di Roma Capitale, ANCI Toscana, la Cooperativa Sociale LoCo Motiva Onlus e Acqua Sì, tutti impegnati in una rete educativa e culturale che sostiene e diffonde i valori del progetto.

“Questa sesta edizione rappresenta una grande onda di memoria e partecipazione, capace di attraversare l’Italia e portare nelle scuole il testimone di Angelo Vassallo: un esempio concreto di amministrazione giusta, amore per il territorio e coraggio civile”, aggiunge il presidente Vassallo.

La Commissione del Premio sta valutando gli elaborati. I finalisti saranno resi noti nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Premio, mentre la cerimonia di premiazione si terrà a Roma nella mattina di sabato 16 maggio. Il Premio Angelo Vassallo continua così a crescere, alimentato dall’energia delle nuove generazioni, dimostrando come il ricordo possa trasformarsi in responsabilità, impegno e visione per il futuro dell’intera comunità nazionale.