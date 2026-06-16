Pellezzano, via libera in giunta al nuovo Piano urbanistico comunale Il sindaco Morra: lavoro approfondito e trasparente per migliorare lo strumento di programmazione

L’amministrazione comunale di Pellezzano ha preso formalmente atto degli elaborati della variante al Piano Urbanistico Comunale (PUC), dopo le osservazioni e le controduzioni previste dalla norna,

"Si tratta di un passaggio amministrativo di grande rilievo, che consolida il percorso di revisione dello strumento urbanistico avviato dall’Ente e che rappresenta un tassello fondamentale per la pianificazione dello sviluppo futuro del territorio - si legge in una nota dell'amministrazione guidata dal sindaco Francesco Morra -. L’esecutivo, avvalendosi del supporto dei competenti organismi istituzionali e tecnici, ha analizzato in modo puntuale tutte le osservazioni presentate dai cittadini, dai professionisti e dagli enti coinvolti, valutando con attenzione ogni contributo. Le osservazioni accolte e le relative controdeduzioni sono state integrate negli elaborati del Puc, già adottato con apposito provvedimento di Giunta nel novembre 2025, rendendoli parte integrante della proposta di piano".

“Abbiamo svolto un lavoro approfondito e trasparente – ha dichiarato il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra – esaminando con serietà tutte le osservazioni pervenute. Il confronto con il territorio è stato fondamentale e ha permesso di migliorare ulteriormente il Piano Urbanistico Comunale, rendendolo uno strumento più moderno, efficace e aderente alle reali esigenze della nostra comunità”.

Una volta recepite le integrazioni, l’amministrazione ha provveduto a incaricare il Responsabile del Procedimento di trasmettere la proposta di piano aggiornata agli organi e agli enti competenti per l’acquisizione dei prescritti pareri, così come previsto dalla normativa vigente. Contestualmente, l’adozione dell’atto è stata comunicata alla designata Autorità comunale competente in materia di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), al fine di attivare i procedimenti e le attività consequenziali di competenza.

“Con il recepimento delle osservazioni e delle controdeduzioni – ha aggiunto il primo cittadino - il Puc entra finalmente nella sua fase più operativa. Ora potremo attuare al meglio lo strumento di regolazione urbanistica, che rappresenta la base per uno sviluppo ordinato, sostenibile e lungimirante dell’intero territorio comunale. Il nostro obiettivo è garantire una crescita equilibrata, valorizzare le aree urbane, tutelare l’ambiente e creare nuove opportunità per cittadini, famiglie e imprese”.