Riqualificazione alloggi di via Napoli, il ministero nega i finanziamenti Ira del sindaco De Maio: scelta incompresibile, ma i lavori li faremo comunque

Nessun passo indietro sulla riqualificazione di via Napoli e sul diritto alla casa per i nostri cittadini. L’amministrazione Ccomunale guidata dal sindaco Paolo De Maio "prende atto con fermezza della nota protocollata dalla Dirigente del Settore Pianificazione e Programmazione della Regione Campania, che ha comunicato il mancato finanziamento, da parte del Ministero, dell'atto aggiuntivo all'Accordo di Programma datato 19 ottobre 2011", come si legge nella nota dell'Ente.

"Si tratta di un provvedimento ottenuto dall'allora amministrazione Torquato, oggi respinto con motivazioni che non tengono conto dei bisogni reali del territorio - la presa di posizione della compagine di Governo -. Questa amministrazione non intende subire passivamente decisioni calate dall’alto che penalizzano la comunità. L'obiettivo prioritario resta blindato: garantire una risposta concreta al fabbisogno abitativo e rigenerare l'area di via Napoli, assicurando la totale correttezza e sostenibilità dell'intervento".

"Siamo già al lavoro per valutare ogni azione - dichiara con determinazione il sindaco Paolo De Maio - L'impegno per via Napoli non si ferma davanti a un timbro ministeriale. Supereremo questa ennesima criticità burocratica e, lo dico chiaramente alla città, i blocchi romani non ci fermeranno: gli alloggi ai cittadini verranno garantiti in ogni caso, con o senza il supporto di questo Ministero."