Caldo estremo, il sindaco firma l'ordinanza per proteggere gli animali domestici Balconi, terrazzi e spazi aperti non protetti dal sole vietati dalle 11 alle 18

Il Comune di Sant'Arsenio ha adottato misure urgenti per tutelare gli animali durante le ondate di calore. Il sindaco Donato Pica ha firmato un'ordinanza che vieta di lasciare animali di affezione su balconi, terrazze o spazi aperti non protetti dal sole, all'interno di auto parcheggiate, e di sottoporli ad attività fisica intensa tra le 11 e le 18.

Quando scatta il divieto

Il provvedimento, emanato il 13 luglio, si applica in presenza di allerte climatiche di livello 2 (bollino arancione) o livello 3 (bollino rosso), oppure in caso di segnalazioni degli organi competenti per ondate di calore con temperature superiori ai 30 gradi. L'obiettivo è prevenire situazioni di sofferenza per cani, gatti e altri animali domestici esposti alle alte temperature, con il rischio di disidratazione, stress termico e colpi di calore.

Le prescrizioni per chi detiene animali all'aperto

L'ordinanza prevede inoltre che gli animali custoditi all'aperto dispongano sempre di un riparo adeguato, ombreggiato e ventilato, oltre che di acqua fresca e pulita in quantità sufficiente.

Le parole del sindaco

"Proteggere gli animali durante i periodi di caldo intenso significa tutelare esseri viventi che dipendono dalle nostre cure e dalla nostra attenzione", ha dichiarato il sindaco Donato Pica. L'amministrazione comunale ha invitato cittadini e proprietari di animali al rispetto delle disposizioni per garantire il benessere degli animali durante la stagione estiva.