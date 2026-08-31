Litoranea al buio tra Eboli e Battipaglia: "Illuminazione guasta e pericoli" La segnalazione di ANPANA Official ODV - Sezione Provinciale di Salerno

ANPANA Official ODV - Sezione Provinciale di Salerno segnala un'altra grave criticità riguardante l'impianto di pubblica illuminazione sulla Litoranea tra Battipaglia ed Eboli, la SP 175.

LUCI SPENTE E BUIO TOTALE IN ALCUNI TRATTI

Lungo l'intero tratto sono moltissime le luci non funzionanti e in alcuni punti l'illuminazione è totalmente assente a causa di guasti ai pali della pubblica illuminazione, come quello subito dopo la curva di Pontecagnano Faiano.

UNA ZONA GIÀ TEATRO DI INCIDENTI E MOLTO FREQUENTATA

La situazione rende estremamente pericoloso il transito di veicoli e pedoni, soprattutto nelle ore notturne. Si evidenzia che il tratto non è nuovo a incidenti stradali e ad atti di violenza, e che nella zona sono presenti numerosi camping, lidi e attività commerciali molto frequentati.

LA RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE

L'associazione richiede con urgenza un intervento di verifica, ripristino e messa in sicurezza dell'intero impianto di illuminazione della SP 175.