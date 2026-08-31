Salernitana, rebus Matino: si tratta l'addio. Faggiano pensa al sostituto Il club conferma la linea dura. E Faggiano lavora per un nuovo difensore: spunta un ex

Un fulmine a ciel sereno. L'indisposizione curata sugli spalti dopo un faccia a faccia infuocato. Emmanuele Matino ha ripensato al prepartita caldissimo di Foggia-Salernitana nel cuore della tribuna dello Zaccheria. Nemmeno la notte è servita per sbollire la rabbia. La Instagram stories pubblicata sul suo profilo è stato il punto di non ritorno. Alla richiesta di rispetto ha ricevuto come risposta la comunicazione di essere fuori dal progetto tecnico granata. E per Faggiano sono ore concitate. Sul tavolo c'è la possibilità di una cessione o addirittura di una sanguinosa risoluzione del contratto. E se dovesse mancare l'accordo, il calciatore potrebbe restare ma da fuori lista. Una chiusura di mercato frenetica, con l'entourage del calciatore che sceglie il silenzio e il club granata che conferma la linea dura.

Le possibili alternative

In caso di addio la Salernitana necessita di un nuovo innesto per una retroguardia che conterebbe appena quattro calciatori d'esperienza in rosa, escludendo l'infortunato Heinz e il giovane Dal Pin. Chiosa dell'Arezzo è nome caldo, sondato già nei giorni scorsi e in uscita dal club toscano. Sul difensore però c'è forte anche il Bari. Dametto del Cosenza è un obiettivo da settimane ma i silani non mollano a cuor leggere il proprio leader, in gol nella sfida col Potenza. C'è anche l'ex Veseli, reduce dall'esperienza col Sudtirol di Castori. Saltato il suo trasferimento al Treviso.