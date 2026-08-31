Salernitana, Faggiano a Milano per il rush finale di mercato: le trattative In entrata si proverà a cogliere un'occasione, diverse cessioni da chiudere

L'arrivo a Milano è stato burrascoso. Nella valigia delle cose da fare nel rush finale di mercato, Daniele Faggiano ha dovuto metter dentro anche la risoluzione della querelle Matino, divampata con forza nella mattinata di ieri. Una nuova grana da sistemare, con eventuale innesto in difesa per permettere a Cosmi di avere rotazioni lunghe ma soprattutto all'insegna dell'affidabilità. Il ds granata però lavora anche su altri fronti. Lascia aperta la porta al sogno trequartista, in attesa di capire se ci saranno occasioni di mercato e se da Pescara dovesse arrivare un'apertura sul fronte Ferraris.

Le uscite

Per Faggiano però c'è da dare un occhio alla lista, oltre che ai conti. Longobardi è uno dei sacrificabili, come pedina di scambio col Pescara o eventualmente per far posto ad un nuovo laterale. E in caso di conferma di voler puntare sul 3-5-2 anche Mastrovito potrebbe essere girato altrove per far posto ad un nuovo mediano. Riflessioni in corso. A Milano Faggiano proverà anche a trovare una soluzione per Ghiglione, si fa largo l'ipotesi rescissione per permettere al calciatore di poter trovare squadra sin da subito (timido sondaggio del Padova), e per Varone che ha registrato sondaggi e ha tra le mani gli interessi di Forlì e Livorno.