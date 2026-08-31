Salerno, le minoranze chiedono la diretta streaming del consiglio comunale In campo anche 11 associazioni. I nodi principali: vertenza Grand Hotel e Foce Irno

"Nella scorsa campagna elettorale abbiamo proposto ai nostri elettori che le sedute del Consiglio comunale fossero tramesse in streaming.

A questo si aggiunge che 11 associazioni cittadine nei giorni scorsi hanno presentato al sindaco una richiesta affinché venga autorizzatala la diretta televisiva e/o streaming delle riunioni del Consiglio comunale di Salerno. Come consiglieri comunali di minoranza siamo convinti che favorendo una più ampia informazione si possa contribuire a stimolare una maggiore e consapevole partecipazione della cittadinanza alle scelte amministrative".

Così, in una nota congiunta, gli esponenti di minoranza al comune di Salerno chiedono la diretta streaming delle sedute.

"Proprio per questo abbiamo chiesto una seduta urgente del consiglio sui temi del Grand hotel Salerno e della Foce Irno.

Nella conferenza dei capigruppo consiliari convocata per il 2 settembre chiederemo che, a partire dalla prossima seduta, le riunioni del Consiglio comunale siano trasmesse in diretta e/o in streaming e che si formi nel tempo un archivio di facile consultazione su una piattaforma pubblica", conclude il documento che porta la firma di Amendola Adalgiso, Avella Gennaro, Casaburi Gabriele, Giordano Ciro, Lanocita Francesco, Malan Sarel, Marenghi Gherardo, Naddeo Corrado, Russolillo Claudio, Trotta Ersilia, Zambrano Armando