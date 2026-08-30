Relax in Costiera Amalfitana per il presidente del Como, Mirwan Suwarso Ha trascorso due giorni a Praiano prima del match contro il Napoli

Tra i tanti ospiti vip che in questi mesi hanno scelto la Costiera Amalfitana c'è anche il presidente del Como calcio, Mirwan Suwarso. Il top manager indonesiano, alla vigilia del match tra i lariani ed il Napoli, ha trascorso due notti a Praiano, scegliendo di soggiornare all'hotel "Tritone". Lì ad accoglierlo ha trovato Salvatore Gagliano, proprietario della struttura ma da sempre persona vicina al mondo del calcio. Oltre alle esperienze da dirigente del Napoli, in passato l'imprenditore salernitano è stato consigliere federale e presidente della Figc Campania.

"E' stato un onore averlo qui con noi - ha dichiarato Gagliano - mi ha spiegato un po' come si e' sviluppato il grande fenomeno Como Calcio. C'e' solo da imparare da manager di questo tipo. Si è detto molto soddisfatto di quanto fatto e ha raccontato che non immaginavano di poter arrivare così lontano e così presto. Sono veramente molto contenti di questa esperienza. Ho incontrato una persona tanto brava e modesta, a cui ho rivolto i miei complimenti", ha aggiunto Gagliano.