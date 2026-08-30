Incidente tra Montecorvino e Pontecagnano: una persona finisce in ospedale Traffico intenso e allerta per la viabilità

Incidente stamattina, poco prima delle ore 10, sull'autostrada A2 (corsia nord) nel tratto tra Montecorvino Pugliano e Pontecagnano Faiano che ha coinvolto due auto. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Pubblica Assistenza V.O.P.I. per prestare i primi soccorsi.

Una persona ha riportato un trauma al collo ed è stata trasportata presso l'Ospedale Ruggi di Salerno per gli accertamenti del caso. Traffico rallentato e disagi alla circolazione durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

In queste ore, infatti, si registra una circolazione particolarmente intensa per via del controesodo dalle vacanze estive: Anas ha istituito il bollino rosso per domenica pomeriggio per via dei rientri dalle località di vacanza ai grandi centri urbani. Riflettori puntati soprattutto sull'autostrada A2 del Mediterraneo, tra le più trafficate del Paese.