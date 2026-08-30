Salernitana, dal mal di pancia allo strappo: Matino fuori lista È strappo col difensore. Si cercherà la cessione. Faggiano ha un obiettivo di mercato

Le stoccate a distanza. Poi il post social di questa mattina del difensore. Ora lo strappo. È rottura fra Emmanuele Matino e la Salernitana. Dopo l'esclusione con il Foggia lo strappo. Il giocatore è in vendita e potrebbe cambiare squadra nelle prossime ore prima della chiusura della sessione estiva di mercato. Altrimenti, se dovesse restare alla Bersagliera, Matino sarà escluso dalla lista over.

Faggiano intanto è dato un partenza per raggiungere Milano. Prima l'addio col difensore, poi la possibilità di un nuovo rinforzo in difesa per la squadra di Serse Cosmi. Faggiano non perde di vista Chiosa, calciatore dell'Arezzo e obiettivo anche del Bari.