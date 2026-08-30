Salernitana, Matino sui social: "Il rispetto funziona in entrambe le direzioni" Il difensore risponde sui social

Parata e risposta. Se "il buongiorno ha il Matino in bocca", in casa Salernitana c'è da registrare la situazione legata ad Emmanuele Matino. Il difensore era finito in tribuna com Foggia "per una indisposizione" secondo quanto comunicato il club. Versione non confermata da Cosmi in sala stampa, col tecnico che si era detto "non la persona giusta per poter parlare dell'argomento". Poi la battuta. Il difensore ha rotto il silenzio e sui social con una stories ha pubblicato una foto con tanto di fascia da capitano e un messaggio criptico: "Il rispetto ha una strada e funziona in entrambe le direzioni".