Salernitana, lo Spezia mette Achik in standby e vira su un talento dell'Avellino Faggiano aveva alzato il muro per il numero sette, i liguri sondano un'altra soluzione

Il ricco triennale sul tavolo. Lo Spezia ci ha riprovato nei giorni scorsi. Ismail Achik è uno degli obiettivi dei liguri per completare la profonda rivoluzione della rosa bianconera dopo la dolorosa retrocessione in serie B. Un clima respirato anche in casa Salernitana, con tanti elementi fuori dal progetto tecnico e dai parametri economici che la serie C impone. Achik è tentazione fortissima, con l'affondo dei giorni scorsi che la Salernitana però ha parato, resistendo con forza. "Achik non va via", ha sentenziato Faggiano. In caso di permanenza si aprirebbe il fronte rinnovo, col contratto in scadenza nel 2027 che rappresenta un'insidia.

Spezia su Insigne

Nelle ultime ore, lo Spezia ha deciso però di mettere in standby la pista che porta al numero 7 granata. Nel mirino dei liguri c'è Roberto Insigne, calciatore in uscita dall'Avellino. Contatti tra le società per uno scambio: Insigne andrebbe in Liguria, percorso inverso per Adamo. La situazione tra i due club è stata impostata nelle ultime ore, ma il lavoro da entrambe le parti è ancora lungo per sistemare tutti gli accordi per i cartellini e i rispettivi nuovi contratti dei giocatori.