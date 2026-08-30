Donazione di cornee all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania Dopo la morte di un 53enne per un'emorragia cerebrale

Sono state prelevate le cornee di un paziente di 53 anni morto all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, nel Salernitano, dopo un'emorragia cerebrale. La morte encefalica è stata accertata nel reparto di Rianimazione, dove, considerate le condizioni cliniche del donatore, è stato eseguito il prelievo dei tessuti.

La procedura è stata coordinata dalla coordinatrice locale per la donazione, Rosa Lampasona, con la collaborazione del personale sanitario coinvolto nelle diverse fasi del percorso. La Rianimazione del San Luca è diretta da Michele Bosco. La donazione è stata autorizzata dai familiari del paziente.