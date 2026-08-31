Rapina a mano armata al ristorante: terrore per poche centinaia di euro

I carabinieri del Reparto territoriale indagano sulla rapina avvenuta intorno alla mezzanotte al ristorante "Kokoro" di Nocera Superiore.
In azione un commando composto da almeno tre banditi, di cui uno armato di pistola, che dopo aver fatto irruzione all'interno sisino fatti consegnare i soldi presenti in cassa, per poi far perdere le proprie tracce.
Il bottino ammonta a circa 600 euro, da una prima stima. Il raid è stato messo a segno poco prima della mezzanotte: momenti di paura e tensione tra i presenti.
Sull'episodio indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, mentre quanto accaduto al "Kokoro" è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi che vede le attività commerciali salernitane finire nel mirino di banditi armati e senza scrupoli.
Investigatori al lavoro per risalire all'identità dei malviventi che hanno messo a segno il colpo nelle scorse ore.