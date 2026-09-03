Nuovi servizi sanitari al Poliambulatorio di Coperchia: si parte mercoledì 9 Il sindaco Morra: i cittadini non dovranno spostarsi per sottoporsi a visite e vaccini

Il Comune di Pellezzano prosegue nel percorso di potenziamento dei servizi sanitari territoriali con l’attivazione di un nuovo sportello dedicato ai cittadini presso il Poliambulatorio di Coperchia. A partire da mercoledì 9 settembre, il servizio sarà operativo ogni mercoledì e venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, offrendo un supporto diretto per numerose pratiche sanitarie.

Presso lo sportello sarà possibile accedere ai servizi di anagrafe sanitaria, attivazione della CNS e dell’identità digitale, emissione della tessera sanitaria, scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra, oltre all’allineamento dei profili sanitari a supporto dell’Anagrafe Vaccinale.

«Si tratta di un servizio che avvicina la sanità ai cittadini» dichiara il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra. «Poter svolgere direttamente a Pellezzano pratiche che fino a oggi richiedevano spostamenti e tempi più lunghi significa migliorare la qualità della vita delle famiglie e rendere il nostro territorio più efficiente e accogliente».

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’ASL Salerno, con l’obiettivo di rendere il Poliambulatorio di Coperchia un punto di riferimento sempre più completo e vicino alle esigenze della comunità. «Stiamo lavorando in stretta sinergia con Asl e Ambito territoriale S5 di cui Pellezzano fa parte, con costanza e concretezza, per rafforzare i servizi essenziali» aggiunge il sindaco. «Il Poliambulatorio deve essere un presidio moderno, funzionale e capace di rispondere alle necessità quotidiane dei cittadini».

Nel mese di settembre partiranno anche le vaccinazioni pediatriche presso la struttura. Una comunicazione dedicata fornirà a breve tutte le informazioni logistiche e organizzative relative al servizio. «Continueremo a investire in servizi di prossimità» conclude Morra. «Una sanità più vicina alle persone è una comunità più forte, più tutelata e più attenta ai bisogni di tutti».