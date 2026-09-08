Capaccio, il prefetto nomina un altro sub commissario per il Comune Terza nomina per "garantire continuità all'azione amministrativa"

Il prefetto di Salerno Francesco Esposito ha nominato Maurizio Alicandro sub Commissario del Comune di Capaccio Paestum, in affiancamento al commissario prefettizio Francesco Cirillo e al sub commissario Antonio Incollingo. "La nomina - si legge in una nota - mira a rafforzare la continuità e lo svolgimento dell’azione amministrativa in una fase particolarmente delicata per la vita istituzionale del

Comune".

Laureato in Economia e Commercio, Alicandro ha maturato una lunga esperienza nell’Amministrazione dell’Interno, prestando servizio presso le Prefetture di Latina, Roma e Viterbo, nonché presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, dove ha ricoperto incarichi dirigenziali in materia finanziaria e di bilancio fino al collocamento in quiescenza nel 2023. Alicandro ha inoltre all’attivo numerosi incarichi svolti nell’ambito di gestioni commissariali e di organismi straordinari di liquidazione.