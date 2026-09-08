Jomi Salerno, tutto pronto per l'avvio della nuova stagione Sabato esordio interno contro l'Ariosto Ferrara

È ormai tutto pronto per l’avvio della nuova stagione agonistica della Jomi Salerno, la squadra di pallamano femminile che milita nel campionato di serie A. Giovedì 10 settembre, alle ore 10:30, presso l’Hotel Mediterranea, si terrà la conferenza stampa di presentazione della squadra, appuntamento che inaugurerà ufficialmente il nuovo anno sportivo.

A quarantotto ore di distanza, sabato 12 settembre, sarà invece il campo a parlare, con le salernitane attese dal debutto in campionato tra le mura amiche della "Palumbo" contro l’Ariosto Ferrara.

Nel corso della conferenza, la società illustrerà le prospettive, gli obiettivi e le ambizioni per la stagione alle porte, presentando ufficialmente la squadra che sarà protagonista della nuova annata. All’appuntamento prenderanno parte la dirigenza del club, lo staff tecnico e tutte le giocatrici della rosa.