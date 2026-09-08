Salernitana-Potenza, la prevendita al via: info e dettagli Tutte le indicazioni dal club per il match di venerdì

Partirà alle 9:00 di domani, mercoledì 9 settembre, saranno acquistabili i tagliandi per assistere a Salernitana-Potenza, gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27, in programma allo stadio Arechi venerdì 11 settembre alle 21:00. I biglietti saranno in vendita presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale oppure online (tramite questo link). Per questa partita l’acquisto online sarà consentito esclusivamente ai possessori di fidelity card della Salernitana. Inoltre, il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 18:00 alle 20:30.

L’acquisto per i settori locali è vietato ai residenti a Potenza e provincia, fatta eccezione per i possessori di fidelity card della Salernitana sottoscritta entro il 31 maggio 2026.

Settore ospiti. In attesa dei provvedimenti delle autorità competenti in materia di ordine pubblico, la vendita dei biglietti per la Curva Nord Inferiore (settore ospiti) è momentaneamente sospesa. Seguiranno comunicazioni al riguardo.

Prezzi*

Intero Donna/Over 65 U14**

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 42 + € 3,00 prev. € 29 + € 3,00 prev. € 18 + € 2,00 prev.

Tribuna Verde Sud/Nord € 29 + € 3,00 prev. € 22 + € 2,00 prev. € 12 + € 2,00 prev.

Tribuna Azzurra € 22 + € 2,00 prev. € 16 + € 2,00 prev. € 10 + € 2,00 prev.

Distinti € 16 + € 2,00 prev. € 10 + € 2,00 prev. € 6 + € 2,00 prev.

Curva Sud € 10 + € 2,00 prev. — € 6 + € 2,00 prev.

*escluse commissioni di servizio.

**I bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per il loro accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio. La tariffa ridotto Under 14 nel settore Curva Sud è applicabile solo ai possessori di fidelity card (Hippo Card, Granata Card e Member Card).

Under 14

La società ha deciso di concedere l’ingresso gratuito per questa gara agli under 14 nel settore Distinti fino ad esaurimento scorte. Per richiedere il tagliando omaggio occorre inviare un’e-mail under14@ussalernitana1919.it a partire dalle 9:00 di mercoledì 9 settembre fino alle 23:59 di giovedì 10 settembre. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date non saranno prese in considerazione. Per ciascun minore vi è l’obbligo di accompagnatore munito di biglietto intero o ridotto. Nelle richieste è obbligatorio allegare un documento d’identità valido o il codice fiscale del minore. Soltanto le istanze con esito positivo riceveranno comunicazione via e-mail con il tagliando d’accesso in allegato.

Persone con disabilità

Le persone con disabilità possono munirsi del tagliando d’ingresso per i settori a loro dedicati (Distinti/Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5. Per farlo, occorre inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti l’invalidità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 9:00 di mercoledì 9 settembre ed entro e non oltre le 23:59 di giovedì 10 settembre. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso nel giorno di disputa della gara presso il botteghino 1 dello stadio Arechi dalle 18:00 alle 20:30 e potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare un’e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 9:00 di mercoledì 9 settembre fino alle 23:59 di giovedì 10 settembre. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.