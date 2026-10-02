Passa la sfiducia, termina in anticipo il mandato della sindaca di Battipaglia Cecilia Francese costretta a chiudere anzitempo l'esperienza amministrativa

Dopo settimane di tensioni e polemiche, nella serata di giovedì il consiglio comunale di Battipaglia ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti della sindaca Cecilia Francese.

Tredici consiglieri hanno votato a favore della mozione che porta la firma degli esponenti del Partito Democratico. Negli ultimi giorni Francese aveva provato a scongiurare il commissariamento imminente - si attende ad ore il provvedimento da parte del Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, come da prassi - azzerando la giunta e proponendo un governo di "salute pubblica" nell'interesse della collettività.

La linea, però, non è riuscita a superare le forche caudine dell'aula. Le opposizioni in aula hanno criticato aspramente l'epilogo di una vicenda che, hanno detto, ha paralizzato Battipaglia per troppo tempo. La sindaca, dal canto suo, ha già fatto sapere che sarà in campo alle prossime elezioni, che si terranno nel 2027.

Nel frattempo, per Battipaglia si prospettano mesi di gestione commissariale, per traghettare il municipio alla prossima tornata elettorale.