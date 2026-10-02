Tutela del territorio: segnalata una discarica di pneumatici e bidoni

Continua l’impegno nel denunciare e versamenti di rifiuti della guardia Agroforestale Italiana: le operazioni dirette dal dirigente Nicolina Pintozzi attenzionamo le autorità sul problema sversamenti.
Inviata una segnalazione relativa a località "Monticelli" nel comune di Contursi Terme: rinvenuti pneumatici, plastiche, bidoni e scarti di vario genere abbandonati sul terreno.
Il presidente Antonio D’Acunto si è complimentato con il settore Guardia Agroforestale Italiana che "sta portando avanti un lavoro eccellente".