Tutela del territorio: segnalata una discarica di pneumatici e bidoni

L'attività di controllo della Guardia Agroforestale

tutela del territorio segnalata una discarica di pneumatici e bidoni
Contursi Terme.  

Continua l’impegno nel denunciare e versamenti di rifiuti della guardia Agroforestale Italiana: le operazioni dirette dal dirigente Nicolina Pintozzi attenzionamo le autorità sul problema sversamenti.

Inviata una segnalazione relativa a località "Monticelli" nel comune di Contursi Terme: rinvenuti pneumatici, plastiche, bidoni e scarti di vario genere abbandonati sul terreno.

Il presidente Antonio D’Acunto si è complimentato con il settore Guardia Agroforestale Italiana che "sta portando avanti un lavoro eccellente".

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