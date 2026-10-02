Trovato in possesso di crack e cocaina, scattano le manette per un 33enne

Un 33enne di Pontecagnano Faiano è stato arrestato il 28 settembre dai Carabinieri della locale Stazione. L'uomo è indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
IL CONTROLLO E LA PERQUISIZIONE
Secondo quanto riferito dall'Arma, i militari stavano effettuando controlli del territorio quando hanno sottoposto a perquisizione l'uomo, poi arrestato.
Nella sua disponibilità i Carabinieri hanno trovato crack per un peso di circa 7,18 grammi, già suddiviso in dosi, e cocaina per un peso di circa 1,85 grammi.
IL TRASFERIMENTO IN CARCERE
Dopo l'arresto, il 33enne è stato condotto nella casa circondariale di Salerno.