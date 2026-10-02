Salernitana, due incognite da superare per il nuovo stadio Volpe Incontro in commissione di vigilanza: il settore ospiti e la viabilità al centro delle riflessioni

Il prossimo 6 ottobre il Cipess dovrebbe dare il via libera definitivo al restyling dello stadio Arechi e del nuovo campo Volpe. Mentre il Principe degli Stadi sogna gli Europei 2032, sono già in corso le riflessioni sul nuovo Volpe. La corsa contro il tempo è già scattata per dare subito il via al progetto di rifacimento di quello che dovrà essere per le prossime due stagioni lo stadio provvisorio della Salernitana.

Due nodi da scogliere

Ieri, come riporta "Il Mattino di Salerno", Prefettura, Questura e Comune hanno nuovamente radunato la commissione di vigilanza cui spetta sciogliere il nodo della sicurezza e della gestione delle tifoserie ospiti. Proprio il settore destinato alle fazioni avversarie è uno dei due nodi da sciogliere. Serve staccare un settore dell'impianto da 15mila posti di via Allende e destinarlo alle tifoserie che giungeranno a Salerno da tutta Italia. Impossibile immaginare una deroga per più mesi, soprattutto se dovesse concretizzarsi l'obiettivo serie B. Da qui il rischio di una capienza che potrebbe ridursi ulteriormente per installare delle misure di sicurezza. Inoltre tiene banco anche il servizio mobilità, con il rischio concreto di dover utilizzare i parcheggi dell'Arechi e poi muoversi in direzione Volpe.