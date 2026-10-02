Salernitana, la mossa di Iervolino: ritornare a vincere anche in chiave futuro Il patron vuole ribadire la sua vicinanza alla squadra. Il fronte cessione resta aperto

"L'era Iervolino è giunta quasi al tramonto". Le parole dell'amministratore delegato Umberto Pagano di appena tre settimane fa, allontanando anche lo spettro di un disimpegno o di una dismssione da parte del patron della Salernitana, rimbombarono forte e chiaro. La tifoseria prese posizione con un nuovo striscione contro l'imprenditore di Palma Campania, prontamente rimosso. Da allora, Danilo Iervolino si è stretto alla Salernitana ed è pronto a farlo anche prima di una sfida già determinante come quella con il Bari. Dopo le parole pronunciate nel prepartita col Potenza, dopo il confronto in barca con Daniele Faggiano e Serse Cosmi, l'inciampo di Crotone che non ha lasciato sensazioni positive. Un rapido aggiornmento con i dirigenti Pagano e Alfano, la delusione per aver interrotto la marcia verso la zona playoff.

La strada dell'entusiasmo anche sul fronte futuro

Ecco perchè, anche prima della sfida con il Bari, Iervolino ha in mente di lanciare messaggi alla squadra. E, salvo colpi di scena, la sua presenza è attesa anche all'Arechi. Non avrà al suo fianco l'amico Aurelio De Laurentiis, contestatissimo a Bari e avversario anche in tribuna all'Arechi ai tempi della serie A. Serve riprendere a correre, ridare entusiasmo anche in ottica futuro. L'ipotesi cessione è tutt'altro che accantonata. Non mancano sondaggi esplorativi. E una squadra in piena corsa verso la B potrebbe essere un assist in più.