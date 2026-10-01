Via libera dal ministero del Made in Italy: marchio Igp per la ceramica vietrese Il sindaco De Simone: tassello importante per la tutela del nostro artigianato

Notificata al Comune di Vietri sul Mare la decisione relativa alla fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sulla richiesta dei ceramisti vietresi, presentata lo scorso 26 gennaio, per ottenere la registrazione del nome “Ceramica Vietri” come Indicazione Geografica Protetta.

Via libera dal ministero delle Imprese e del Made in Italy al riconoscimento per una delle eccellenze del territorio salernitano.

«Accogliamo con ampia soddisfazione la decisione definitiva del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, una indicazione che attendevamo ormai da tempo e che rappresenta un tassello importante per la tutela della nostra ceramica - ha dichiarato il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone - per tutti noi ora aumenta la responsabilità di proteggere il nostro artigianato. Con questo provvedimento si compie un passaggio fondamentale verso la definitiva tutela internazionale del marchio "Ceramica Vietri" per difendere l'identità del nostro territorio, valorizzare il sapere artigiano tramandato di generazione in generazione e contrastare la contraffazione, garantendo la tracciabilità e la qualità assoluta del nostro prodotto. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra fondamentale, svolto in sinergia con i nostri maestri ceramisti, con l'Assessorato alla Ceramica guidato da Daniele Benincasa e con tutti i soggetti coinvolti».