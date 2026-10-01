Salernitana, dieci gol alla Primavera ma è tegola Achik Cosmi incassa risposta dall'attacco ma perde l'esterno

Un test con la Primavera per provare uomini e gol. Questo pomeriggio la Salernitana ha svolto una partitina in famiglia con la formazione Primavera. Al Mary Rosy la sgambatura si è conclusa con il risultato di 10-0: poker di D’Ursi, doppiette per La Gumina e Lescano ed un gol a testa per LLano e M. Djamanca.

Tegola Achik

Brutte notizie per Ismail Achik. L'esterno si è sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il centro Check Up di Salerno che hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado all’adduttore lungo della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo. Per il marocchino stop di almeno un mese, con rientro a novembre inoltrato. Malik Djibril e Jonas Heinz hanno svolto lavoro differenziato in palestra.