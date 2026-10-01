Salernitana, l'ad Pagano nuovo consigliere della C sotto gli occhi di Malagò Incarico per il dirigente granata. E la C si schiera contro il commissariamento della Figc

Assemblea con nomina. C'è anche la Salernitana nel nuovo organigramma della Serie C. Nel corso dell’Assemblea delle società di Lega Pro convocata in via straordinaria elettiva e in via ordinaria per la giornata odierna, l'amministratore delegato della Salernitana Umberto Pagano è stato eletto com uno dei tre componenti non indipendenti del Consiglio Direttivo tenendo conto del principio di rappresentatività dei Gironi all’interno del Consiglio. Con Pagano Ludovic Deléchat, Presidente della Società FC Pro Vercelli 1892 e Filippo Simone, Consigliere di amministrazione dell’Altamura.

L'intervento di Malagò

Ad aprire i lavori il Presidente Matteo Marani, che ha dato il benvenuto al Presidente federale Giovanni Malagò presente alla riunione. “La Lega Pro è una componente fondamentale del calcio italiano e il lavoro che sta facendo merita attenzione e riconoscimento. La Riforma Zola rappresenta una scelta importante e lungimirante: investire sui giovani significa investire sul futuro del calcio italiano. Voglio sottolineare il sacrificio dei presidenti dei club. Portare avanti una società di Lega Pro significa assumersi responsabilità enormi, spesso con una passione che va ben oltre la dimensione sportiva. Il percorso avviato da Matteo Marani sta dando risultati e credo sia importante continuare a lavorare con questa determinazione, mettendo al centro la sostenibilità e la valorizzazione dei club. La Federazione è e sarà al fianco della Lega Pro. La forza del calcio italiano passa anche dalla solidità delle sue fondamenta e la Serie C rappresenta una di queste” - ha commentato il Presidente federale Malagò. Hanno presenziato, inoltre, i vertici della CAN C con Domenico Messina e Nicola Ayroldi e alcuni rappresentanti dell’Università di Firenze, insieme alla quale Lega Pro sta lavorando all’organizzazione di un nuovo percorso formativo a beneficio dei suoi club.

No al commisariamento della Figc

Il Presidente Marani ha iniziato analizzando l’andamento della prima parte di stagione della Serie C Sky Wifi. All’ordine del giorno, poi, altri importanti temi: i diritti audiovisivi, di cui sono state approvate le linee guida per la commercializzazione delle stagioni sportive 2028-29, 2029-30, 2030-31; l’introduzione delle telecamere sui 16 metri e il primo anno della produzione con Sky; il Salary Cap, che, a seguito della fase sperimentale, sta cominciando a produrre risultati positivi in termine di sostenibilità e stabilità economico-finanziaria dei club della Serie C. Difatti, per la prima volta, non è stato registrato un incremento degli emolumenti. Sul tema del possibile commissariamento federale, l’Assemblea ha espresso, all’unanimità, parere contrario al commissariamento della Figc e vicinanza al presidente Giovanni Malago.