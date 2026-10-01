Salernitana, il mondo del tifo si stringe alla piccola Tiffany: l'iniziativa La Curva Sud Siberiano annuncia una raccolta fondi per la piccolissima supporter

Una storia che sta unendo il popolo della Salernitana nel nome della solidarietà. La Curva Sud Siberiano annuncia una nuova iniziativa per la piccola Tiffany, una bambina di appena 6 anni che sta affrontando un difficile percorso medico e che dovrà sottoporsi ad alcuni delicati interventi chirurgici.

La nota della Curva Sud Siberiano

“Un piccolo gesto per il futuro di Tiffany: uniamoci per ridarle il sorriso. Ci sono momenti in cui la vita mette davanti a sfide che sembrano troppo grandi da superare da soli. Come Curva Sud Siberiano, Centro Coordinamento Salernitana Club, club Mai Sola ,Salerno club 2010 ,con l’associazione Polo XVIII Giugno abbracciamo la causa della piccola Tiffany, affetta da una grave paralisi ostetrica del plesso brachiale destro. Una bimba di soli 6 anni nata con una grave lesione dei nervi (avulsione) che ha compromesso l’intero arto destro, la mano e il polso e che sta affrontando una battaglia molto più grande di lei.

Chi la conosce sa che è un concentrato di energia, sguardi curiosi e sorrisi che scaldano il cuore. Ma per continuare a sorridere e ad avere il futuro che merita, ha bisogno dell’aiuto di tutti noi. La sua famiglia sta facendo l’impossibile, ma i costi per le cure, il viaggio e gli interventi cui dovrà sottoporsi sono troppo elevati e il tempo stringe. Nessun genitore dovrebbe sentirsi impotente di fronte alla salute del proprio figlio. Per questo abbiamo deciso di aderire a questa raccolta fondi: per non lasciare sola questa famiglia e per dare a questa splendida bimba una reale possibilità di guarigione.

Noi non possiamo cambiare il passato. Non abbiamo il potere di cancellare ciò che è successo, né di cancellare le lacrime già versate. Ma c’è qualcosa di straordinario che invece possiamo fare: insieme, possiamo decidere il suo futuro. Possiamo essere noi il ponte verso la sua guarigione. Possiamo essere noi la carezza che le dice che andrà tutto bene. La generosità non è mai una questione di cifre, ma di amore che si fa azione: ogni piccolo aiuto, anche il più semplice, è un mattone per costruire il domani.

Domenica in occasione di SALERNITANA BARI in tutti i settori dello stadio saranno presenti dei cassettini autorizzati dalla famiglia di Tiffany affinché chiunque volesse può donare liberamente ciò che col cuore deciderà di donare.

Inoltre è aperta una raccolta fondi sulla piattaforma GOFUNDME: “REGALIAMO A TIFFANY LA LIBERTÀ DI ABBRACCIARE IL MONDO” sulla quale e possibile effettuare la donazione in piena libertà e con tutta la trasparenza possibile e dove è possibile approfondire la storia di Tiffany le vicissitudini che l’hanno accompagnata finora e i progressi medici che finora ha compiuto.

FORZA PICCOLINA, FORZA PICCOLA GUERRIERA CAMMINEREMO AL TUO FIANCO”.