enzo luciano designato alla guida di sistemi salerno servizi utility

Enzo Luciano, ex capo staff del sindaco Vincenzo Napoli e segretario regionale del Partito Democratico, sarà il nuovo presidente di Sistemi Salerno Servizi Utility.
La partecipata si occupa, tra le altre cose, della gestione del cimitero comunale: la struttura da tempo deve fare i conti con criticità e problemi, tuttora irrisolti.
Il via libera a Luciano, stando a quanto trapela da fonti vicine all'amministrazione comunale, sarebbe avvenuto dopo un incontro con il sindaco Vincenzo De Luca.
Luciano subentra a Mario Mucio, che aveva rassegnato le dimissioni qualche tempo fa. L'imminente nomina aggiunge un ulteriore tassello al puzzle dei nuovi equilibri politici all'indomani della vittoria elettorale di Vincenzo De Luca..