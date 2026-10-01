Enzo Luciano designato alla guida di Sistemi Salerno Servizi Utility

L'ex capostaff del sindaco Napoli indicato per succedere al dimissionario Mucio

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Salerno.  

Enzo Luciano, ex capo staff del sindaco Vincenzo Napoli e segretario regionale del Partito Democratico, sarà il nuovo presidente di Sistemi Salerno Servizi Utility.

La partecipata si occupa, tra le altre cose, della gestione del cimitero comunale: la struttura da tempo deve fare i conti con criticità e problemi, tuttora irrisolti.

Il via libera a Luciano, stando a quanto trapela da fonti vicine all'amministrazione comunale, sarebbe avvenuto dopo un incontro con il sindaco Vincenzo De Luca.

Luciano subentra a Mario Mucio, che aveva rassegnato le dimissioni qualche tempo fa. L'imminente nomina aggiunge un ulteriore tassello al puzzle dei nuovi equilibri politici all'indomani della vittoria elettorale di Vincenzo De Luca..

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