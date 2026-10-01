Ex Salernitana, Mazzocchi: "Vissuti anni emozionanti, granata furono una chance" L'esterno è ritornato al Venezia: "Nel 2022 scelsi Salerno in un momento non facile"

Pasquale Mazzocchi non dimentica la sua parentesi con la Salernitana. Cinque anni dopo, l’esterno di Barra torna a vestire la maglia del Venezia: “Sicuramente torno con un bel bagaglio di esperienza che cerco di portare oggi qui a Venezia. Sono stati anni emozionanti, sia a Salerno che a Napoli, e sicuramente mi porto l’emozione che ho vissuto qui a Venezia. In maglia azzurra con la vittoria dello Scudetto ho coronato il sogno di una vita. Mi sento bene fisicamente, sto recuperando dall’infortunio, ma sono in forma e sto bene anche perché sono uno che non si risparmia e dà sempre tutto anche negli allenamenti”.

Sull’esperienza a Salerno

L’addio nel gennaio 2022, lasciando Venezia per vestire la maglia della Salernitana, protagonista del miracolo 7%, raggiungendo la Nazionale prima dell’addio destinazione Napoli: “La scelta di trasferirmi alla Salernitana nacque per diverse ragioni. All’epoca non stavo vivendo un buon periodo. Avendo vissuto il nord-Italia anche con la scuola, ci fu la possibilità di ritornare vicino casa in un momento personale delicato in cui non stavo giocando tanto. Scelsi Salerno anche per la possibilità di poter ritornare in Campania”.