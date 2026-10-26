Rifiuti abbandonati a Palomonte, la denuncia della Guardia Agroforestale Diverse frazioni del territorio interessate dagli sversamenti illeciti

Martedì 20 ottobre i volontari della Guardia Agroforestale Italiana ODV-ETS hanno svolto un servizio di monitoraggio nel comune di Palomonte, nell'ambito dei controlli di vigilanza zoofila. Il gruppo era guidato da Nicolina Pintozzi, dirigente provinciale di Settore dell'associazione.

I RIFIUTI IN LOCALITÀ FILETTE

In località Filette, sulla stradina che porta al ristorante "Il Tartufo", i volontari hanno trovato nel boschetto a lato della carreggiata buste di plastica, bottiglie di vetro, piatti di plastica e un bidone giallo di plastica rimasto incastrato tra i rami di un albero. Proseguendo oltre il locale, in viale San Nicola, hanno visto una busta piena di bottiglie di birra in vetro vuote, contenitori di plastica e cartacce.

PNEUMATICI E MATERIALI LUNGO LA SP10A

Il controllo è proseguito sulla strada provinciale Sp10a, dove diversi pneumatici di auto erano stati lasciati a bordo strada. Più avanti, sotto la carreggiata, tra alberi e arbusti, i volontari hanno trovato rifiuti di ogni tipo: resti di parti di automobili, grossi sacchi di plastica sigillati con nastro isolante, teli e stoffe, tappeti e altri pneumatici. Hanno inoltre rinvenuto numerosi flaconi e barattoli di plastica che contenevano prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa.

SVERSAMENTI LUNGO TUTTO IL TRATTO

Secondo la segnalazione, gli sversamenti illeciti proseguono lungo l'intero tratto della strada e anche più a valle, in località Padula. I rifiuti sono in parte nascosti dalla vegetazione, che, nonostante il degrado, continua a sopravvivere con difficoltà.

I RISCHI PER AMBIENTE E TERRITORIO

L'associazione sottolinea che l'abbandono dei rifiuti rappresenta un potenziale rischio per la fauna e per la flora. Danneggia inoltre il decoro paesaggistico e il valore estetico del territorio. La Guardia Agroforestale ha inoltrato la segnalazione e attende un riscontro.