Lavoro sommesso nel Salernitano: scoperti 33 irregolari, sospese 7 attività Controlli dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno in ristoranti e pizzerie

Trentatré lavoratori irregolari e sette attività sospese su otto controllate. È il bilancio dei controlli effettuati dall'Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno in ristoranti e pizzerie di San Valentino Torio, Battipaglia e Bellizzi, nell'ambito dell'azione di contrasto al lavoro sommerso.

Gli ispettori hanno individuato 33 lavoratori impiegati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. In cinque delle sette attività sospese, nessuno dei dipendenti presenti risultava regolarmente comunicato. Nel dettaglio, a San Valentino Torio sono state controllate quattro attività, con un lavoratore irregolare su 11 presenti nel primo esercizio, due su nove nel secondo e tutti i dipendenti irregolari negli altri due casi, rispettivamente sette su sette e tre su tre.

A Battipaglia, nei due esercizi ispezionati, sono stati individuati cinque lavoratori irregolari su sette presenti e sette su sette. A Bellizzi, infine, sono risultati irregolari tre lavoratori su tre in un ristorante-pizzeria e cinque su cinque nell'altra attività controllata. Complessivamente, le sanzioni contestate ammontano a circa 146.800 euro. Oltre alla sospensione dell'attività imprenditoriale, è stata applicata la maxisanzione prevista dalla normativa sul lavoro sommerso. Per ottenere la revoca dei provvedimenti, le imprese dovranno regolarizzare i lavoratori e versare le somme aggiuntive previste dalla legge.