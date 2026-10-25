Foggia-Cavese 1-0, beffa nel finale: Ravasio stende gli aquilotti I campani stoppano la striscia di quattro risultati utili: pesa l'errore su rigore di Orlando

Una beffa. Foggia-Cavese 1-0 è boccone amarissimo. Allo Zaccheria, i metelliani controllano il match, mancano il colpo del vantaggio sprecando con Orlando un calcio di rigore e vengono puniti a due minuti dalla fine da un gol di Ravasio. Una sconfitta che brucia tantissimo, con i blufoncè che chiudono la striscia di quattro risultati utili consecutivi ma restano ancora in zona playoff.

La partita

Masitto conferma il 3-5-2 ma lascia Sava sulla corsia sinistra e in attacco si affida a Minaj e Fusco. Subito Minaj va vicino al vantaggio (8’). La Cavese prova a sfruttare il momento difficile del Foggia e si crea la grande chance con il penalty conquistato da Sava per fallo di Todisco (24’). Dopo una lunga revisione, Orlando si presenta dagli undici metri ma Saro blocca (28’). Il Foggia si scuote, Masitto perde Sava per infortunio e con Tourè sfiora il gol (37’). Nella ripresa, la Cavese gestisce ritmi e dettami del match, trascinato da un super Awua. Haoudi calcia a lato (72’), Mannucci va vicino al gol vittoria (85’). Poi la beffa nel finale: grande giocata di Haoudi che salta due uomini in mezzo al campo, allarga per Touré che prende spazio a destra, scarica all'indietro per Ravasio che fa secco Boffelli e regala una vittoria pesantissima per i satanelli (88’).