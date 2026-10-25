Az Picerno-Salernitana, i convocati di Cosmi: mancano in cinque Tante defezioni per il tecnico

Al termine della rifinitura di questo pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 21 calciatori per la sfida in programma domani alle 20:30 allo stadio Donato Curcio tra AZ Picerno e Salernitana, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Pesano le assenze di Heinz in difesa, Gyabuaa in mediana ma sopattutto l'attacco decimato perchè privo di Achik, Djamanca e La Gumina. Regolarmente a disposizione Longobardi.

Di seguito l'elenco:

PORTIERI: 1 Cevers, 12 Galeotti, 92 Perina;

DIFENSORI: 3 Zoia, 5 Celiento, 14 Villa, 16 Llano, 19 Capuano, 27 Del Pin, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 73 Pieraccini;

CENTROCAMPISTI: 6 de Boer, 8 Tascone, 25 Djibril, 32 Vitale, 77 Cardoni;

ATTACCANTI: 10 Lescano, 11 D’Ursi, 21 Boncori, 99 Bevilacqua.

Indisponibili: 4 Gyabuaa, 7 Achik, 17 M. Djamanca, 20 La Gumina, 26 Heinz.