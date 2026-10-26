Cavese, la delusione di Masitto: "Ko che brucia, il rigore ci ha tolto certezze"

Il tecnico non ci gira intorno: "Perdere così fa male, dovevamo portare a casa il pari"

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Cava de' Tirreni.  

Una sconfitta che brucia. La Cavese chiude la sua striscia di risultati utili consecutivi con la beffa di Foggia. Allo Zaccheria arriva un ko ingiusto per prestazione e mentalità, con il rimpianto negli occhi di Cristiano Masitto per il calcio di rigore sprecato da Orlando nel corso del primo tempo che avrebbe potuto indirizzare il match verso i campani: "È una sconfitta che fa male. Abbiamo fatto una buona mezz’ora su un campo difficile. L’errore dal dischetto ha sicuramente cambiato qualcosa, ma non è una giustificazione", l'analisi del tecnico blufoncè nell'immediato post-partita. 

La delusione per Masitto è soprattutto nella gestione del secondo tempo, con la Cavese che lasciato troppo campo al Foggia: "Non abbiamo avuto la lucidità di domenica scorsa e il rigore errato ci ha tolto la sicurezza e la giusta convinzione. Abbiamo concesso troppo nel secondo tempo. Dovevamo portare a casa almeno il punto, anche con giocate sporche. Prendere un gol così fa male, ma ci servirà per correggere gli errori fatti".

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