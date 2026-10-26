Salernitana, Cosmi sceglie il silenzio: c'è un messaggio che regna nell'ambiente Nessun prepartita per il tecnico che si concentra solo sul campo e chiede una reazione

Nessuna parola nè pronunciata nè scritta. Serse Cosmi interrompe le comunicazioni. Nessuna nota prepartita questa volta anticipa l'appuntamento con il campo della sua Salernitana. Un gesto legato alla settimana intensa sotto il profilo emotivo che ha scandito i giorni di avvicinamento alla sfida di questa sera con il Picerno. Ma allo stesso tempo anche un'azione per provare ad isolare il gruppo, evitare ulteriori tensioni, concentrarsi solo ed esclusivamente su quella che al Curcio ha il sapore già di un bivio stagionale.

La settimana

Per Cosmi sono stati giorni di profonda riflessione. Dopo la fiducia incassata dal club, prima con la decisione di Danilo Iervolino di continuare il matrimonio dopo il vertice post-Scafatese e le analisi dirigenziali condivise nel ventre dell'Arechi, successivamente con il comunicato stampa dell'ad Pagano, a fiaccare il morale del tecnico la richiesta degli ultras di martedì scorso. Cosmi ha riflettuto sulla sua posizione ma tira dritto per la sua strada e sa che il campo ha il potere di cambiare umori e intenzioni.

Il messaggio

A rompere il silenzio ci aveva pensato l'amministratore delegato Umberto Pagano. "Uniti si vince" aveva scritto nella mattinata di ieri sui social, postando la foto del gruppo abbracciato nei pressi della panchina. Un messaggio forte, chiaro. Una scena che la Salernitana vuole rivivere anche questa sera. A Picerno lo scorso anno andò esattamente così: squadra sotto all'intervallo e Raffaele commissariato da Faggiano che prese posto in panchina e incitò la squadra, diede indicazioni. Ferrari e Longobardi rimontarono e permisero a Raffaele di tirare il fiato. Cosmi spera di vincere ma senza gli stessi patemi.