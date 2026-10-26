Salernitana, ruspe in azione all’Arechi: atteso De Luca

Operazioni in corso nei pressi della Curva Nord

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Salerno.  

Un inizio settimana all’insegna delle novità. Il rumore delle ruspe rimbomba nella zona dello stadio Arechi. In queste prime ore del mattino, sono iniziate le prime operazioni nei pressi dell’impianto di via Allende. Attività in corso nei pressi della Curva Nord, con interventi nei pressi del settore, lato Distinti. Dopo la sistemazione del settore ospiti nella parte superiore, ora i primi interventi. Attesa la presenza del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. 

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