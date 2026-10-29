Quasi ultimati i lavori di ammodernamento al cimitero di Cava Il sindaco Giordano: "L'obiettivo è garantire servizi che rispettino i cittadini ed i loro cari"

Alle battute finali il piano di interventi per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria e l’ammodernamento tecnologico del Cimitero di Cava de’ Tirreni. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta al Comune, è stato reso noto che l’ultimo blocco dell’illuminazione votiva terminerà entro fine anno, mentre i lavori di ammodernamento del Tempio crematorio saranno ultimati entro la fine del 2027.

L’intervento - in fase di realizzazione ad opera del socio privato di Metellia Servizi Cimiteriali, di cui è capofila Altair Funeral Srl, che lo finanzia completamente – è stato strutturato in diverse fasi chiave per restituire alla cittadinanza una struttura moderna, efficiente e sostenibile, spiegano da palazzo di città.

"Il fulcro del progetto riguarda la ristrutturazione e l’ampliamento del tempio crematorio, che sarà arricchito di uno spazio dedicato al saluto dei familiari prima della cremazione, di un’area dedicata alla dispersione delle ceneri e di un edificio dotato di un impianto fotovoltaico, abbinato a una pompa di calore. Sarà, inoltre, installato un sistema di abbattimento dei fumi con filtro a maniche, in linea con le migliori pratiche di tutela ambientale. Infine è prevista la predisposizione per una seconda linea di cremazione futura. Sul fronte dei servizi tecnologici e di rete spicca il completamento, entro la fine dell’anno, il nuovo impianto votivo a servizio dell'intero cimitero storico, che gestisce oltre 8.400 punti luce attivi, con un investimento di 1,29milioni di euro. Il cimitero si evolverà, inoltre, verso il modello “Smart Cemetery”, grazie a una serie di innovazioni tecnologiche, quali la videosorveglianza avanzata e la digitalizzazione, con l’introduzione di totem informativi, citofoni dedicati, front office unico al crematorio e una mappa digitale interattiva delle sepolture per facilitare l’orientamento dei visitatori", i dettagli degli interventi.

“L’ammodernamento del Tempio crematorio – ha spiegato Giovanni Muoio, amministratore unico della Metellia Servizi Cimiteriali – ci permetterà di offrire un servizio di qualità. Siamo orgogliosi di presentare i lavori effettuati al cimitero, tanto più che sono stati eseguiti dalla Metellia Servizi Cimiteriali, unico esempio, al Sud, di una società che ha come socio di maggioranza un privato”. Ad illustrare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori è stato Michele Marinello, presidente e responsabile settore sviluppo e coordinamento di Altair Funeral Srl, il quale ha sottolineato che “grazie al lavoro degli ultimi anni, il cimitero può vantare personale adeguato per il funzionamento e la manutenzione e, a breve, una Casa del Commiato con spazi adeguati”.

Il sindaco di Cava de’ Tirreni, Raffaele Giordano, ha, poi, concluso: “Il nostro obiettivo è garantire servizi cimiteriali ottimali che denotano anche il rispetto per i cittadini ed i loro cari defunti, lasciando tariffe che siano accessibili a tutti”.