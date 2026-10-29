Salernitana, Di Bari posticipa arrivo in città: lungo summit per la risoluzione Serve l'accordo per la chiusura del contratto con il Casarano. Il tecnico freme per la nuova chance

Si sperava nella fumata granata già in queste ore. Ed invece tra Vito Di Bari e la Salernitana c’è un ultimo scoglio da superare. L’entourage dell’allenatore scelto del club granata per raccogliere l’eredità di Serse Cosmi è impegnato in un lungo meeting con la dirigenza del Casarano per risolvere il contratto in essere con la società pugliese. Di Bari infatti, così come i membri del suo staff, sono legati ai rossoblu fino al giugno 2028. Per il tecnico un contratto sottoscritto in estate dopo il rinnovo a cifre importanti per la categoria arrivato come riconoscimento per l’annata super chiusa ai playoff. Resta sullo sfondo l'ipotesi delle dimissioni per velocizzare l'iter, al pari di chi lo seguirà nell'avventura granata.

Tra Di Bari e la Salernitana è tutto fatto. L’allenatore ha trovato l’accordo con il club granata per un contratto fino al termine della stagione con un’opzione in caso di rinnovo. Il tecnico aspetta solo un segnale per mettersi in viaggio e raggiungere Salerno nella mattinata di domani. Difficile dunque che Di Bari possa allenare la squadra domani mattina, nella prima delle due sedute ordinate dal ds Faggiano. Squadra ancora a lavoro agli ordini di Scurto. In attesa di Vito Di Bari.