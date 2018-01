Iniziano i saldi e le prime truffe. Il Codacons: denunciate Il presidente Marchetti: "I consumatori non sono degli stupidi"

Iniziano i saldi e come ogni hanno anche le prime truffe da parte degli esercenti non onesti. Una decina i negozianti multati nei giorni scorsi a Salerno dalla polizia municipale che ha elevato sanzioni per 10mila euro per non aver rispettato le normative imposte per legge.

Ma contro i furbetti degli sconti fioccano anche le segnalazioni dei attenti cittadini. Sul caso è intervenuto anche il presidente regionale del Codacons Campania Enrico Marchetti che sull'argomento ha precisato: “Ogni anno ci ritroviamo a parlare di truffe nel periodo dei saldi, anche se devo dire che in questo periodo abbiamo trovato l'80% dei negozianti onesti che hanno mantenuto fede a quella che è la normativa imposta. Ma quel 15% che ancora pensa che i consumatori siano degli stupidi – continua Marchetti - purtroppo ancora esiste.

I consumatori intelligenti, furbi, invece vanno prima in giro per i negozi, anche durante le vacanze di Natale, guardano, spiano, fotografano le vetrine e gli articoli che gli interessano e il giorno dopo, quando cominciano i saldi, vanno a controllare e trovano poi così le fregature e questi ripetuti tentativi di truffa”.

Il presidente del Codacons Campania torna dunque sull'importanza di denunciare alle forze dell'ordine presunte irregolarità, anche con l'aiuto dei consumatori il fenomeno può essere arginato ed eliminato del tutto.

“Se la polizia annonaria effettua dei controlli serrati possiamo portare avanti la lotta contro questo sistema – chiosa Marchetti -. Sono costanti ogni giorno le telefonate che riceviamo da parte dei consumatori. E' giusto che ci siano dei controlli serrati anche da parte della Guardia di Finanza, non è pensabile e possibile che si sottovaluti ancora l'intelligenza dei propri clienti pensando di ingannarli ".

Clicca qui per vedere l'intervista completa al presidente Regionale del Codacons Campania Enrico Marchetti andata in onda al tg di Otto Channel

S.B.