Prete confermato al vertice di Unioncamere Campania “Rilanciare il sistema produttivo regionale”

Andrea Prete, presidente della Camera di Commercio di Salerno, è stato confermato per acclamazione al vertice di Unioncamere Campania per il prossimo biennio. La rielezione del presidente Prete, avvenuta nel corso della riunione tenuta ieri, mercoledì 10 gennaio 2018 a Napoli, testimonia la volontà del Sistema camerale di dar seguito all’ottimo lavoro di raccordo politico-istituzionale svolto con la Regione Campania e con tutti i soggetti, pubblico e privati operanti nello sviluppo economico regionale.

“Il nostro obiettivo principale in questo momento di delicata ripresa economica – ha affermato il presidente Prete – è garantire condizioni concrete per la rilancio dell’intero sistema produttivo regionale mettendo a disposizione delle 500mila imprese e delle istituzioni una serie di strumenti che spaziano dalle azioni di promozione, alla diffusione della cultura del digitale e ai servizi per la semplificazione amministrativa”.

S.B.