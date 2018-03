Dal Turismo Sociale all’Impresa Sociale del Turismo La nuova frontiera del Turismo Generativo, incontro al Grand Hotel

Appuntamento a Salerno, per il Centro Turistico Acli Nazionale, che riunirà le sedi del sud Italia per approfondire la nuova riforma del Terzo Settore.

L’incontro, ultimo di una serie di aggiornamenti che hanno visto coinvolte tutte le strutture CTA della Penisola, si terrà presso il Grand Hotel Salerno, il 15 e 16 marzo, e riunirà operatori, dirigenti, volontari dell’Associazione di Turismo Sociale delle Acli per aprire un nuovo percorso formativo incentrato sul tema dell’Impresa Sociale.

“Il turismo sociale proposto dal CTA” - afferma Pino Vitale, Presidente Nazionale dell’Associazione – “a seguito dell’approvazione della Riforma del Terzo Settore, si prepara a vestire di una nuova connotazione: la possibilità di operare come impresa sociale in grado di rispondere ai bisogni collettivi, ancora non del tutto soddisfatti”.

I lavori si apriranno giovedì 15 marzo, alle ore 16:00, con i saluti di Gianluca Mastrovito Presidente delle Acli Provinciali di Salerno, e di Antonia Willburger Vice Presidente CTA Prov.le Salerno. Seguiranno l’introduzione di Pino Vitale Presidente Nazionale CTA, e gli interventi dell’Avv. Luca Degani, di Tatiana Zendri, Responsabile Booking Entour (Tour Operator Acli), di Giorgio Lotti, Direttore Commerciale Futura Vacanze, di Marco Rencricca Direttore Commerciale Centro Italia Allianz e di Carlotta Lorenzetti dell’Ufficio Marketing di Estra Energie.

La giornata del 16 marzo, invece, si aprirà, alle ore 09:30, con l’intervento della dott.ssa Marina Montaldi consulente fiscale e tributario Acli, del Dott. Stefano Tassinari, Delegato Nazionale Acli alla cooperazione, impresa sociale e Terzo Settore, di Efisia Curreli Responsabile FICO Eataly World, e di Two World/GiocoSolution. Interverrà, inoltre, il Coordinatore Regionale Campania “Borghi più Belli d’Italia”, Alfonso Giannella.

I lavori del laboratorio saranno coordinati dal Vice Presidente Nazionale CTA, Matteo Altavilla.

Durante la mattinata di venerdì sarà presentato alla stampa il Progetto “CTA e-BIKE”, con l’assegnazione di bici elettriche ad alcuni Comuni coinvolti nell’iniziativa e selezionati da una Commissione Nazionale come “Borghi Sostenibili Più Belli d’Italia”.

Presente all’appuntamento anche il neo Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della CEI, Don Gionatan De Marco.

S.B.