Via libera alle Zes, Prete: occasione unica per il territorio Il presidente di Confindustria: "Strumento fondamentale per l'economia, si può solo migliorare"

“L'approvazione da parte della Giunta della Regione Campania del Piano di sviluppo strategico della zona economica speciale (Zes) è un'ottima notizia per le aziende salernitane e campane. La nostra è la prima regione a dotarsi di questo strumento di valenza strategica e fondamentale per lo sviluppo del territorio". Così il presidente di Confindustria Salerno, Andrea Prete, commenta il provvedimento in materia economica da parte dell'esecutivo di Palazzo Santa Lucia.

"Apprezziamo, in particolare, l'inserimento di molte zone della nostra provincia che, di fatto, entra nel piano da nord a sud, comprendendo aree industriali significative per l'economia locale, e del porto che potrà solo migliorare performances già ottime grazie anche al dragaggio dei fondali. Un plauso va alla Regione - continua Prete - per avere approvato un piano completo, frutto della condivisione da parte di tutti gli attori economici e sociali e utile strumento per attrarre investimenti ed, in prospettiva, incrementare l'occupazione. Da imprenditore sottolineo con piacere l'individuazione dei criteri di semplificazione amministrativa per la realizzazione degli investimenti e delle relative agevolazioni. Ora auspichiamo un celere decorso dell'iter di approvazione governativa al fine di dare ulteriore slancio all'economia del territorio”.

L'obiettivo dichiarato è sfruttare dunque le opportunità insite nel provvedimento che individua le zone economiche speciali per dare una boccata d'ossigeno al territorio salernitano. Il presidente di Confindustria a più riprese ha sottolineato l'importanza di portare a casa il risultato, annunciato tempo fa dal governatore Vincenzo De Luca e dall'assessore alle attività produttive Amedeo Lepore e ora diventato finalmente esecutivo dopo qualche intoppo di natura burocratica.

Giovanbattista Lanzilli