Impresa 4.0 e digitalizzazione delle PMI salernitane Doppio appuntamento informativo e formativo organizzato dalla CCIAA

Venerdì 25 maggio e mercoledì 30 maggio, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno – via Generale Clark 19 - si terranno due seminari informativi rivolti alle PMI salernitane che intendono ampliare le conoscenze circa le opportunità che il Piano Nazionale Impresa 4.0 rende disponibili per le imprese del territorio che intendono innovare i loro processi aziendali.

I seminari saranno coordinato dal Professor Alex Giordano, pioniere italiano della rete, già fondatore di Ninjamarketing e del metodo di Etnografia Digitale, docente dell’Università Federico II° di Napoli e responsabile del laboratorio Societing 4.0 - Digital Transformation ed Impresa 4.0.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, dalle ore 15.00, si terrà invece un workshop di approfondimento che, per venerdì 25 maggio, sarà riservato alle imprese coinvolte direttamente o indirettamente nella filiera dell’agrifood mentre l’appuntamento di mercoledì 30 maggio riguarderà le imprese della filiera dell’artigianato.

“Il Piano impresa 4.0 – dichiara il presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete - è uno strumento straordinario in grado di determinare una forte innovazione nel tessuto produttivo del nostro Paese. Il sistema camerale è stato direttamente coinvolto con la creazione dei Punti Impresa Digitale per affiancare e accompagnare soprattutto le piccole imprese di tutti i settori nel processo di innovazione.

La digitalizzazione del Paese è una trasformazione culturale che avvantaggerà soprattutto le giovani generazioni, oggettivamente più adatte a inserirsi in questo nuovo contesto e più avvezze all'utilizzo delle nuove tecnologie. La partnership con l'università Federico II è un elemento decisivo, perché in quel contesto esistono le competenze che, in virtù dell'accordo, il sistema camerale trasferisce alle pmi grazie a un percorso, in prima battuta di tipo informativo, poi formativo e in molti casi applicativo”.

