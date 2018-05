Collegamenti Sapri – Eolie. "Un tassello importante" La soddisfazione di Confesercenti Salerno

Confesercenti provinciale di Salerno plaude alla iniziativa recentemente annunciata dalla cittadina della spigolatrice per la previsione di un veloce servizio di collegamento via mare con le Isole Eolie.

“E’ un altro tassello importante per il Cilento ed il golfo di Policastro”, dichiara il presidente provinciale della Confesercenti di Salerno Raffaele Esposito, che viene immediatamente dopo l’ufficializzazione delle fermate dell’alta velocità per alcune località del parco nazionale del Cilento e che va ad integrare una offerta turistica importante a vantaggio delle realtà economiche locali. “Siamo interessati costantemente alle dinamiche cittadine della nostra meravigliosa provincia e le politiche a sostegno dei territori suscitano sempre grande ammirazione ed interesse da parte nostra, - prosegue il Presidente Esposito -, ci auguriamo sempre la massima condivisione per quelle che sono le scelte di programmazione territoriale - conclude Esposito - poiché sul golfo di Policastro abbiamo diverse aziende associate impegnate in ambito turistico”.

Il maggiore e migliore collegamento che dal trasporto su gomma si trasferisce ancora di più alle vie del mare viene sottolineato dal responsabile provinciale di Assoturismo Donato Santimone, che grazie all'impegno ed al lavoro in seno alla Confesercenti Provinciale di Salerno, risulta recentemente neo eletto membro di giunta nazionale di Assohotel.

Il miglioramento dei collegamenti con un maggiore rispetto ambientale può solo ulteriormente favorire le presenze a Sapri e più in generale nel golfo di Policastro.

Donato Santimone ha poi affermato che nella giunta nazionale di Assohotel, tenuta nella giornata di ieri, ci si' è a lungo soffermati sui nuovi problemi che avranno gli albergatori sulla prossima entrata in vigore della direttiva comunitaria 2015/2302 comunemente definita dei pacchetti turistici del prossimo1 luglio, sul rinnovo del contratto del turismo, sulle nuove disposizioni sulla privacy e sui problemi del credito che mettono in difficoltà le piccole imprese indipendenti del settore alberghiero.

Nelle prossime settimane prima della pausa estiva anche in provincia di Salerno Assohotel Confesercenti organizzerà seminari di approfondimento su privacy e nuova direttiva comunitaria sui pacchetti turistici.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Presidente Cittadino di Sapri Gina Molinaro: “Plaudiamo sempre alle politiche attive volte a favorire la crescita e lo sviluppo dei territori, i miei sinceri ringraziamenti vanno al Sindaco Gentile per l' accordo sottoscritto nei giorni scorsi tra Trenitalia e Alicost che riduce le distanze tra il Nord ed il Sud della nostra penisola, il collegamento Milano -Sapri -Isole Eolie, - prosegue il Presidente Cittadino - apre nuovi scenari ed opportunità al turismo locale e dimostra quanto sia importante la cooperazione tra pubblico - privato e associazioni”.

S.B.